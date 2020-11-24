نيمار ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام نظيره لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء 24 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وحقق لايبزيج الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بألمانيا.  

ويأتي تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: كيلور نافاس. 

خط الدفاع: فلورنزي - ماركينيوس - ديالو - باكر.  

خط الوسط: هيريرا - باريديس - أنخيل دي ماريا - دانيلو. 

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا.

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