سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد باشاك شهير في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه فريق باشاك شهير التركي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا. 

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :- 

حراسة المرمى: دين هندرسون. 

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - أليكس تيلليس. 

خط الوسط: فان دي بيك - فريد - برونو فيرنانديز. 

خط الهجوم: انتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - كافاني. 

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة تلك المجموعة برصيد 6 نقاط، وذلك بعد تحقيق الفوز في جولتين والهزيمة في مباراة واحدة.

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