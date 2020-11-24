على الكراسي والأقدام.. المصريون يسطرون ملحمة وطنية أمام لجان إعادة النواب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
أغلقت لجان انتخابات مجلس النواب أبوابها، بعد انتهاء الوقت المحدد للاقتراع، فى ثانى وآخر أيام جولة الإعادة، من الانتخابات البرلمانية، التى انطلقت، صباح أمس الإثنين، فى محافظات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، الصادر فى 10 سبتمبر الماضى.

وانتظمت عمليات التصويت فى مختلف اللجان الانتخابية، بجميع محافظات المرحلة الأولى، حيث تم فتح اللجان على مدى يومى الانتخابات، منذ الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين، والإدلاء بأصواتهم.

كبار السن فى مقدمة الناخبين:

وحرص عدد من كبار السن، على المشاركة فى جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، لاختيار مرشحيهم الذين سيمثلونهم تحت قبة البرلمان.

ففى مدينة البصيلية بمحافظة أسوان، شاركت بدور حسن، وهى معمرة تبلغ من العمر 105 سنوات فى جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى، وحرص رجال الشرطة على مساعدة الناخبة فور وصولها إلى لجنتها الانتخابية، ولحين الانتهاء من التصويت.

كما شهدت اللجنة رقم 94 الكائنة بمدرسة الزويدية الإعدادية، بنجع الزويدية بمدينة البصيلية، فى أسوان، حضور الناخبة فاطمة عيسى، وشهرتها أم خميس، وهى أكبر ناخبة معمرة، إذ تبلغ من العمر 111 سنة، حيث حرصت الناخبة على المشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستورى، فيما قدم رجال الشرطة المساعدة لها، وسهلوا إجراءات الوصول إلى لجنتها للتصويت.

وفى محافظة الأقصر، حرصت سيدة مسنة، تدعى أم أحمد، على الإدلاء بصوتها فى لجنتها الانتخابية بمنطقة الكرشاب، فى مركز البياضية، متغلبة على عجزها بعد بتر أحد طرفيها.

وفى قرية الهنادى، بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، حرصت الحاجة وردة، وهى أكبر معمرة بالقرية، على التصويت فى جولة الغعادة من انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى، حيث توجهت إلى لجنتها برفقة أبنائها مستقلة تروسيكل، للإدلاء بصوتها.

كما شهدت لجان البحيرة توافد أعداد هائلة من كبار السن، الذين تقدموا صفوف الناخبين خلال جولة الإعادة.

حضور نسائى مكثف:

وحرصت السيدات على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، والتوجه إلى مراكز الاقتراع، وصناديق الانتخابات، للإدلاء بأصواتهن، دعما لمرشحيهم.

ففى محافظة قنا، توافدت السيدات على اللجان الانتخابية، منذ الساعات الأولى للتصويت، وتصدرن المشهد، بحرصهن على المشاركة فى الاقتراع.

وفى محافظة المنيا، تصدرت السيدات المشهد، خصوصا مع حلول فترات المساء، من اليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة، حيث حرصت السيدات على الذهاب إلى مقار لجانهن للإدلاء بأصواتهن، وسط التزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

شقيق شيخ الأزهر يدلى بصوته فى الأقصر:

وأدلى فضيلة الشيخ محمد الطيب، شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته، فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، باللجنة رقم 2 الفرعية، بمدرسة القرنة الإعدادية المشتركة.

فتاة التروسيكل تنقل الناخبين إلى لجانهم:

وفى لفتة وطنية، شاركت مروة العبد، الشهيرة بـ"فتاة التروسيكل"، فى نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، للمشاركة فى جولة الإعادة من انتخابات البرلمان، عبر سيارتها التى حصلت عليها كهدية عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

إجراءات احترازية:

وشددت مراكز الاقتراع على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمنع إصابة أطراف العملية الانتخابية بفيروس كورونا المتجد "كوفيد -19".

وتم التشديد على ارتداء الكمامات، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى بين الناخبين، بحيث يتم ترك مسافة كافية بين كل ناخب وآخر، لمنع إصابة أحدهم بكورونا.

وشارك عدد من المتطوعين فى توزيع الكمامات على الناخبين، قبل الدخول إلى مقار لجانهم للتصويت، كما قامت عناصر الشرطة النسائية بتوزيع كماما على الناخبين.

تكوين المجلس:

ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب 2021 مجلس النواب جولة اعادة انتخابات النواب اعادة انتخابات النواب

أخبار تهمك

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

4 أشياء ستراها لأول مرة في "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ 34 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ نصف ساعة

تعرف على موقف نجم الأهلي من نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

منذ أقل من نصف ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف استقبلت لجان الاقتراع أمهات الشهداء للتصويت في انتخابات الشيوخ؟

وعى الشعب ومشاركة أمهات الشهداء.. أبرز مشاهد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

إقبال كبار السن والسيدات.. أبرز مشاهد جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالفيوم في اليوم الثاني لانتخابات النواب

حضور مكثف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. أبرز مشاهد انتخابات مجلس النواب 2020

السيدات وكبار السن.. كلمة السر في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:44 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

08:00 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

08:41 م

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»