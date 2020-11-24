على الكراسي والأقدام.. المصريون يسطرون ملحمة وطنية أمام لجان إعادة النواب



شقيق شيخ الأزهر يدلى بصوته فى الأقصر:



وأدلى فضيلة الشيخ محمد الطيب، شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته، فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، باللجنة رقم 2 الفرعية، بمدرسة القرنة الإعدادية المشتركة.



فتاة التروسيكل تنقل الناخبين إلى لجانهم:



وفى لفتة وطنية، شاركت مروة العبد، الشهيرة بـ"فتاة التروسيكل"، فى نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، للمشاركة فى جولة الإعادة من انتخابات البرلمان، عبر سيارتها التى حصلت عليها كهدية عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى.



إجراءات احترازية:



وشددت مراكز الاقتراع على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمنع إصابة أطراف العملية الانتخابية بفيروس كورونا المتجد "كوفيد -19".



وتم التشديد على ارتداء الكمامات، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى بين الناخبين، بحيث يتم ترك مسافة كافية بين كل ناخب وآخر، لمنع إصابة أحدهم بكورونا.



وشارك عدد من المتطوعين فى توزيع الكمامات على الناخبين، قبل الدخول إلى مقار لجانهم للتصويت، كما قامت عناصر الشرطة النسائية بتوزيع كماما على الناخبين.



تكوين المجلس:



ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.

أغلقت لجان انتخابات مجلس النواب أبوابها، بعد انتهاء الوقت المحدد للاقتراع، فى ثانى وآخر أيام جولة الإعادة، من الانتخابات البرلمانية، التى انطلقت، صباح أمس الإثنين، فى محافظات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، الصادر فى 10 سبتمبر الماضى.وانتظمت عمليات التصويت فى مختلف اللجان الانتخابية، بجميع محافظات المرحلة الأولى، حيث تم فتح اللجان على مدى يومى الانتخابات، منذ الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين، والإدلاء بأصواتهم.كبار السن فى مقدمة الناخبين:وحرص عدد من كبار السن، على المشاركة فى جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، لاختيار مرشحيهم الذين سيمثلونهم تحت قبة البرلمان.ففى مدينة البصيلية بمحافظة أسوان، شاركت بدور حسن، وهى معمرة تبلغ من العمر 105 سنوات فى جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى، وحرص رجال الشرطة على مساعدة الناخبة فور وصولها إلى لجنتها الانتخابية، ولحين الانتهاء من التصويت.كما شهدت اللجنة رقم 94 الكائنة بمدرسة الزويدية الإعدادية، بنجع الزويدية بمدينة البصيلية، فى أسوان، حضور الناخبة فاطمة عيسى، وشهرتها أم خميس، وهى أكبر ناخبة معمرة، إذ تبلغ من العمر 111 سنة، حيث حرصت الناخبة على المشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستورى، فيما قدم رجال الشرطة المساعدة لها، وسهلوا إجراءات الوصول إلى لجنتها للتصويت.وفى محافظة الأقصر، حرصت سيدة مسنة، تدعى أم أحمد، على الإدلاء بصوتها فى لجنتها الانتخابية بمنطقة الكرشاب، فى مركز البياضية، متغلبة على عجزها بعد بتر أحد طرفيها.وفى قرية الهنادى، بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، حرصت الحاجة وردة، وهى أكبر معمرة بالقرية، على التصويت فى جولة الغعادة من انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى، حيث توجهت إلى لجنتها برفقة أبنائها مستقلة تروسيكل، للإدلاء بصوتها.كما شهدت لجان البحيرة توافد أعداد هائلة من كبار السن، الذين تقدموا صفوف الناخبين خلال جولة الإعادة.حضور نسائى مكثف:وحرصت السيدات على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، والتوجه إلى مراكز الاقتراع، وصناديق الانتخابات، للإدلاء بأصواتهن، دعما لمرشحيهم.ففى محافظة قنا، توافدت السيدات على اللجان الانتخابية، منذ الساعات الأولى للتصويت، وتصدرن المشهد، بحرصهن على المشاركة فى الاقتراع.وفى محافظة المنيا، تصدرت السيدات المشهد، خصوصا مع حلول فترات المساء، من اليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة، حيث حرصت السيدات على الذهاب إلى مقار لجانهن للإدلاء بأصواتهن، وسط التزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".