نور سائقة "التوك توك" في الشرقية: نفسي أقابل الرئيس السيسي

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قالت نور إبراهيم، صاحبة الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقود التوك توك في شوارع فاقوس، إنها تريد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "نور" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "أنا اتعلمت سواقة التوك توك وأنا في خمسة ابتدائي، ولما والدي عمل حادثة أصيبت رئته وأصبح عنده ضيق في التنفس".



وتابع "والدي كان يعمل دوكو سيارات، ولكن رئته أصبحت لا تتحمل هذا العمل، وعلشان كده اضطريت إني اشتغل علشان أساعده وأساعد أهلي".



وفي ذات السياق علق اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على صورة الطفلة "نور" التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تقود توك توك في شوارع فاقوس بعد نهاية يومها الدراسي لمساعدة أسرتها.



وقال "غراب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن أكثر من جهة أرسلت له صورة نور، وسيتم توفير كشك لأسرة الطفلة خاصة أن والدها مريض ولا يستطيع العمل وسيتم وضع بضاعة لهم.



وأشار إلى أنه حتى الآن لم يقابل الطفلة نور، ولكنه حرص على البدء في إقامة الكشك لمساعدة الأسرة حتى تتفرغ نور لدراستها، موضحًا أنه تم التواصل مع وكيل وزارة التضامن من أجل مساعدتهم في ترميم سقف منزلهم.



من جانبها وجهت دعاء شحاتة والدة الطفلة نور الشكر إلى المحافظ، قائلة "بقالنا 3 سنوات نور بتشتغل على التوك توك، وكنا راضين باللي ربنا كتبهولنا لغاية ما اتصورت نور وبعدها توصلت المحافظة معنا لإقامة الكشك ومساعدتنا".