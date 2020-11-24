غلق باب التصويت في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بقنا

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أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، صناديق الاقتراع، عقب انتهاء فترة التصويت المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، ارتفاعًا في اعداد الناخبين المترددين على اللجان، قبل إغلاق صناديق الاقتراع.



تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة عبدالوهاب المرزوق بقرية المحروسة بمركز قنا للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية بها وتوافر كافة سبل الراحة للناخبين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد الداودي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر لرصد أي معوقات والتعامل الفوري مع أي بلاغ بشأن العملية الانتخابية.



جدير بالذكر ان محافظة قنا تجري بها جولة الاعادة بعدد 4 دوائر انتخابية يتنافس فيها 18 مرشح علي 9 مقاعد، وتضم محافظة قنا ٦٧٠ لجنة فرعية موزعين على ٣٣٩ مركز انتخابي وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب الجارية بلغ ٢ مليون و٣٤ الف و٣٧٣ مواطن.