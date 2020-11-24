رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد فيرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي سيواجه منافسه فيرينكفاروزي اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وقد حقق يوفنتوس الفوز في مباراة الجولة الماضية على حساب فيرينكفاروزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.





ويأتي تشكيل يوفنتوس الأساسي كالآتي :-





حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: كوادرادو، دانيلو، دي ليخت، أليكس ساندرو.





خط الوسط: ماكيني، بينتانكور، آرثر، بيرنارديسكي.





خط الهجوم: باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو.



