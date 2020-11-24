صحة الدقهلية: 62 الف منتفعة من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإنتهاء المرحلتين الاولى والثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي".



تم اطلاق المبادرة بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، منية النصر، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر كمرحلة اولى ومدن"السنبلاوين، دكرنس، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " مرحلة ثانية من 18 حتى 24 نوفمبر.



وأشار وكيل صحة الدقهلية الى ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 62 الف منتفعة.



واوضح مكي انه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة ل46 الف سيده منهن 14 الف حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار ل 5250 سيده ومتابعة حمل ل 2900 حالة وإجراء كشف نساء ل 6666 سيده فيما تم تقديم المشورة الطبية ل 21 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا



كما تم علي هامش الحملة الكشف علي حوالى 21 الف طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 27 الف سيدة.



وتم تنفيذ اكثر من 100 ندوة اعلاميه ولقاء جماهيري في مبادره ايامنا احلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحليه والمساجد والكنائس عن اهميه تنظيم الاسره والوسائل المتاحه والتوقيت الامثل للحمل وصحه الام والطفل ومخاطر الزواج.



و تم عمل معرض لمنتجات نوادي المراه يعرض المشغولات اليدويه من اشغال الابره والتريكو والاكسسوارات والمنتجات الجلديه كما شهدت الحمله نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعيه لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسره وخاصه الوسائل طويله المدى.