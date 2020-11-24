الديهي: الرئيس يقول للناس الحقيقة مجردة حتى لو كانت مؤلمة



وأشار الديهي إلى أن المشروع يكلف مصر 7 مليارات جنيه، مضيفا إن ما يحدث يعد نظر ثاقبة للقائمين على القيادة المصرية مرتبطة بالأمن القومي.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حث الشعب المصري خلال اجتماعه مع الحكومة على الوعي لمواجة الموجة الثانية لفيروس كورونا.وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية" TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بحث كيفية تجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة لموجهة كورونا، لافتا إلى أن الرئيس أيضا وجه الشكر للحكومة والشعب لتعاونهم في مواجهة الموجة الأولي للفيروس.وأشار الديهي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شكل لجنة لاختيار اللقاح المناسب لعلاج كورونا، مضيفا أن الرئيس يقول للناس الحقيقة مجردة حتي لو كانت مؤلمة.وتابع الإعلامي نشأت الديهي، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة «جريفولز» الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات بلازما الدم له خصوصية شديدة لأنه يمس قطاع الصحة.وأضاف الديهي، أن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي سيتم بالشراكة مع شركة «جريفولز» الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي.