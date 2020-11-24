الديهي: الرئيس يقول للناس الحقيقة مجردة حتى لو كانت مؤلمة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حث الشعب المصري خلال اجتماعه مع الحكومة على الوعي لمواجة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية" TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بحث كيفية تجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة لموجهة كورونا، لافتا إلى أن الرئيس أيضا وجه الشكر للحكومة والشعب لتعاونهم في مواجهة الموجة الأولي للفيروس.

وأشار الديهي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شكل لجنة لاختيار اللقاح المناسب لعلاج كورونا، مضيفا أن الرئيس يقول للناس الحقيقة مجردة حتي لو كانت مؤلمة.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة «جريفولز» الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات بلازما الدم له خصوصية شديدة لأنه يمس قطاع الصحة.

وأضاف الديهي، أن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي سيتم بالشراكة مع شركة «جريفولز» الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي.

وأشار الديهي إلى أن المشروع يكلف مصر 7 مليارات جنيه، مضيفا إن ما يحدث يعد نظر ثاقبة للقائمين على القيادة المصرية مرتبطة بالأمن القومي.

أخبار تهمك

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ 19 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 27 دقيقة

4 أشياء ستراها لأول مرة في "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موقف نجم الأهلي من نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من الكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

08:44 م

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

06:59 م

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

08:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»