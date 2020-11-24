"السياحة" تعلن المواعيد الجديدة لغلق الملاهي الليلية والديسكوهات

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قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، إن مواعيد إغلاق المقاهي والمطاعم تتمثل في الإغلاق الساعة 12 مساءًا، وفي نهاية الأسبوع تغلق الساعة 1 صباحًا، أما الملاهي الليلة والديسكوهات فكانت تفتح بصفة مستمرة، ولكن تم تحديد لها مواعيد للإقامة الساعة 3 صباحًا بداية من ديسمبر.



ولفت "العاصي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة اكتشفت 63 مكانًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي، وقامت بإغلاق 55 محلًا، وألغت تراخيص 8 محال بسبب ارتكباهم مخالفات أخرى، خلاف مخالفات الاجراءات الاحترازية.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

