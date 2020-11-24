اللجنة العليا لحقوق الإنسان: هدفنا الرد على ما يثار دوليًا ضد مصر

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قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن دور اللجنة هو إبراز جهود مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هدفها هو الرد على كل ما يثار دوليًا ضد مصر في هذا الملف.



وأضاف "جمال الدين" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن هذه اللجنة جاءت برغبة ذاتية للدولة المصرية لمخاطبة الداخل والخارج.



وأشار إلى أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بأي من المتخصصين، موضحًا أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتعرض تقريرها سنويا أمام المجلس الدولي بالأمم المتحدة.



وأوضح أن مندوب مصر في جنيف له الحق في المشاركة في المؤتمرات الدولية حول حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه تم دراسة ملف حقوق الإنسان في أكثر من 35 دولة لوضع الإستراتيجية المصرية 2030.



وتابع "نمتلك الرغبة والإرادة السياسية للوصول إلى الكمال في ملف حقوق الإنسان، درسنا تجارب العديد من دول العالم حول تأسيس الجمعيات الأهلية".



واستطرد " لا يوجد دولة في العالم وصلت لحد الكمال في ملف حقوق الإنسان، نستعد لعقد جلسات تشاور في المحافظات لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".



وأكد الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إنه يتم دراسة كافة التوصيات الدولية حول ملف حقوق الإنسان للرد عليها وتنفيذها بالإستراتيجية الوطنية.

