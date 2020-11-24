مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام منافسه دينامو كييف الأوكراني، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وستقام المباراة بين برشلونة ودينامو كييف في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: تيرشتيجن.  

خط الدفاع: ديست - لانجليت - مينجويزا - فيربو. 

خط الوسط: ألينا - ترينكاو - ميراليم بيانيتش. 

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - بيدري - مارتن برايثوايت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوتينيو دينامو كييف برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ 17 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين

قرار جديد من الكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موقف نجم الأهلي من نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ ساعتين

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي يقود هجوم برشلونة ضد فيرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا

كومان يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف فى دورى أبطال أوروبا

أخيرا.. تيرشتيجن يزين قائمة برشلونة أمام دينامو كييف

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

06:59 م

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

08:41 م

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

08:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»