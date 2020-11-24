مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام منافسه دينامو كييف الأوكراني، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين برشلونة ودينامو كييف في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-





حراسة المرمى: تيرشتيجن.





خط الدفاع: ديست - لانجليت - مينجويزا - فيربو.





خط الوسط: ألينا - ترينكاو - ميراليم بيانيتش.





خط الهجوم: فيليب كوتينيو - بيدري - مارتن برايثوايت.



