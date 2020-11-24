التنمية المحلية تكشف الاستعداد لموجة الطقس السيء غدا وتعليق الدراسة بـ 6 محافظات (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 6محافظات ستعاني من سوء الطقس، ابتداء من الغد وحتى يوم 26 من هذا الشهر، وهذه المحافظات تتمثل في كفر الشيخ والاسكندرية والبحيرة والدقهلية دمياط ومطروح.

وتابع "قاسم"، خلال تصريحات تلفزيونية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك قرارًا بتعطيل الدراسة في هذه المحافظات الستة غدًا حتى تقوم السيارات بعملية المناورة بشكل سهل، واعادة التمركز في المناطق المختلفة.

ولفت، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه المحافظات ستقوم بإعادة تقدير الموقف عدَا بعد العصر، لتمديد الإجازة غدَا في ضوء مجريات الأمور.

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية تنشط احيانًا على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة –الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- الشرقية).
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية-السلوم- رشيد- العريش- مطروح- بورسعيد- رفح).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.


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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، إذ سيكون الطقس لطيفا نهارًا وباردًا ليلًا بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس لطيف بالنهار، على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس بارد بالليل، وشديدة البرودة على شمال الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار في المناطق الشمالية بالوجه البحري، كرشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 24 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15
بورسعيد العظمى 23 والصغرى 16
دمياط العظمى 23 والصغرى 16
الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14
السويس العظمى 24 والصغرى 15
العريش العظمى 24 والصغرى 14
طابا العظمى 25 والصغرى 16
سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 6
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19
الغردقة العظمى 27 والصغرى 17
الفيوم العظمى 24 والصغرى 11
بني سويف العظمى 25 الصغرى 11

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