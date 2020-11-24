نقابة السادة الأشراف تُطلق حملة للتعريف بمساجد آل البيت

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت نقابة السادة الأشراف، إطلاق حملة تعريفية بمساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم، ضمن احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف، والتعريف بتاريخ مساجد آل البيت في مصر وقيمتها الكبري.

وأكد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن مصر من أكبر بقاع الأرض التي استقر بها عدد كبير من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنال حب وشغف الكثير من شتى بقاع الأرض.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن لمساجد آل البيت منزلة خاصة في نفوس الكثيرين الذين يأتون إليها من كل مكان، وفي كل مناسبة، ليؤكدوا على أهمية تلك المساجد وقيمتها الأثرية والتاريخية بجانب التسليم بقيمتها المعنوية بفضل انتساب أصحابها إلى نسل النبي عليه وعلى آله وصحبه السلام.

وشدد نقيب الأشراف، إلى أن تلك المساجد لاقت اهتمامًا كبيرا من الحُكام الذين يسعون دومًا إلى تطويرها وترميمها، حبا وتقديرا لآل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه وسلم.

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