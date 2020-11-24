بايدن يُعلن الأسماء المرشحة لإدارته ويكشف عن منصب جديد

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة، لافتًا إلى أن الفريق الجديد سيجعل الولايات المتحدة الأقرب إلى الحلفاء.



وأضاف "بايدن"، خلال كلمته للكشف عن الأسماء المرشحة لتولي مناصب في إدارته، أن هذا الفريق مسلح بخبرات طويلة وحقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية، مؤكدًا أن فريق الأمن القومي سيعمل من خلال أفكار جديدة.



وأشار إلى أن أنتوني بلينكين سيعيد الثقة في وزارة الخارجية، وأن الولايات ستكن آمنة مع تولي أفريل هينزل إدارة المخابرات، وأن أليساندرو مايوركاس سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي، مؤكدًا أنه سيكون للولايات المتحدة ولأول مرة مسؤولًا عن المناخ.

