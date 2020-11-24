الداخلية يحصل على توقيع لاعب وسط النصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حصل فريق نادي الداخلية بقيادة هشام زكريا على توقيع مؤمن عاطف، لاعب خط وسط فريق النصر قبل ساعات من غلق باب القيد بالقسم الثاني في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2020.2021


ووقع مؤمن عاكف للداخلية لمدة ثلاثة مواسم في حضور وكيلة ورئيس نادي الداخلية.

يذكر أن مؤمن عاطف بدأ مشواره مع الكرة في قطاع ناشئ وادي دجلة وتدرج في صفوف الناشئين حتي لعب للفريق الأول قبل أن ينتقل لنادي أسوان كما لعب في صفوف النصر بالدوري الممتاز وانضم للداخلية هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النصر.

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