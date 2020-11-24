محافظ الفيوم يتفقد قرية الطلائع بيوسف الصديق

محافظ الفيوم يتفقد قرية الطلائع بيوسف الصديق
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:31 م
ريهام على
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عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددٍ من اللجان الانتخابية بمركزى أبشواي ويوسف الصديق، بمرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قام بتفقد قرية الطلائع التابعة لمركز يوسف الصديق، للوقوف على أهم الاحتياجات والمطالب الخاصة بالمواطنين، وذلك بحضور المهندس على نبوي نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد شوارع القرية التى تضم 228 منزلًا، منها 220 منزلًا مأهولًا بالسكان، و8 منازل غير مأهولة، وذلك للتعرف على طبيعة عمل المواطنين والوقوف على الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن رصد احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.
ووجه محافظ الفيوم، نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بإعداد بيان متكامل يتضمن حصر شامل لكافة منازل القرية والأسر، وأهم الأعمال التى يقومون بها لدراسة امكانية انشاء صناعات تتوافق مع المهن التى يعملون بها لتكون مصدر دخل لهم، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة التى تتناسب وخبراتهم الحياتية.