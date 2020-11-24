محافظ الفيوم يتفقد قرية الطلائع بيوسف الصديق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددٍ من اللجان الانتخابية بمركزى أبشواي ويوسف الصديق، بمرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قام بتفقد قرية الطلائع التابعة لمركز يوسف الصديق، للوقوف على أهم الاحتياجات والمطالب الخاصة بالمواطنين، وذلك بحضور المهندس على نبوي نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد شوارع القرية التى تضم 228 منزلًا، منها 220 منزلًا مأهولًا بالسكان، و8 منازل غير مأهولة، وذلك للتعرف على طبيعة عمل المواطنين والوقوف على الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن رصد احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.

ووجه محافظ الفيوم، نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بإعداد بيان متكامل يتضمن حصر شامل لكافة منازل القرية والأسر، وأهم الأعمال التى يقومون بها لدراسة امكانية انشاء صناعات تتوافق مع المهن التى يعملون بها لتكون مصدر دخل لهم، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة التى تتناسب وخبراتهم الحياتية.

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