نجم ليفربول السابق: يمكن للريدز الاستغناء عن صلاح

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح ديفيد جيمس حارس ليفربول الإنجليزي السابق أن الفريق الإنجليزي أفضل بدون النجم المصري محمد صلاح على الرغم من أنه لاعب مميز، حيث يلعب الفريق بشكل انسيابي.

وقال جيمس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:" لقد قلتها من قبل وليس أن محمد صلاح ليس لاعبًا عظيمًا ولكن ليفربول يكون أفضل بدونه، يلعبون بشكل انسيابي أكثر في غيابه شاهدنا هذا أمام ليستر سيتي ومن قبل أمام برشلونة".

وعن بيع صلاح إلى ريال مدريد, علق جيمس قائلاً:"إذا كان السعر مناسبًا، سيتم بيع أي لاعب, يعتمد الأمر على العرض المقدم لإدارة الريدز".

واختتم جيمس تصريحاته قائلا:"جوتا وماني وفيرمينو لا يمكنهم لعب كل مباراة, كما أن أوريجي لا يستطيع تعويضهم لكن مع ذلك أعتقد أنَّ صلاح يمكن الاستغناء عنه".

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