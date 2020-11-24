محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين: موجة أمطار الليلة أقوى من النوة الماضية (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لموجة أمطار غزيرة أقوى من النوة الماضية وسوف تبدأ بعد الـ 12 صباحا وتستمر حتى الواحدة من ظهر الغد.

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، الماع على قناة "صدى البلد"، أن هناك استعدادات خاصة من محافظة الإسكندرية لمواجهة نوة الأمطار.


واشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أن رئيس الوزراء أتاح 300 مليون جنيه لشركات الصرف الصحي لتنفيذ الخطة الشاملة والتي تستغرق بضع شهور حتى يتم الانتهاء منها.

وعن السكان المتضررين من العقار المنهار في كرموز، فأشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بتقديم الدعم المالي والمعنوي للأسر المتضررة، وسيتم تسليم وحدات سكنية لهم في "بشائر الخير 3".

وأوضح أنه سوف يتم استلام الوحدات السكنية خلال 24 ساعة، بعد عمل بحث اجتماعي، مؤكدا أن الشقق جاهزة ومفروشة وتحتوى على كل شئ.

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