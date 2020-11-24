مهند الحمدي يعلن ارتباطه من قبل وفاة والده

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أكد الممثل السعودي ​مهند الحمدي​ ارتباطه عاطفياً بفتاة لم يكشف عن هويتها، وذلك بعدما حدثت ضجة كبيرة منذ أيام بعد نشره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة له معها، دون أي تعليق.


وتزامن نشره لهذه الصورة مع وفاة والده في اليوم نفسه، والذي نعاه قائلاً: "شكرا للجميع على وقفتكم في رحيل أبي حبيبي هذي حكمة الله وان اليه راجعون والحين هو مرتاح اكثر وعند ارحم الرحمين .. صادف يوم رحيل أبي التقرب من نصفي المفقود ، شكرا يا الله على نعمة الايمان والصبر واحمدك واشكرك دائما وابدا في الضراء قبل السراء".


وأضاف:"فارقتنا يا أبي ولن تفارق قلبي ابدا واعلم تماما مدى فخرك وانا آت لك بخبر ارتباطي بنفس اليوم الذي رحلت فيه وكنت اعلم بكمية الفرح الذي ستملي وجهك ، شكرا يا الله على حكمتك وانك تجعلني كل يوم اقوى بك".


واختتم: "اللهم ان أبي كان محبا للجميع وعادل مع الكل ويحب نشر الخير بقدر استطاعته ولم يقصر معنا يوما ، اللهم أجعل قبره روضه من رياض الجنة .. اللهم امين".

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