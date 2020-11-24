مهند الحمدي يعلن ارتباطه من قبل وفاة والده





وتزامن نشره لهذه الصورة مع وفاة والده في اليوم نفسه، والذي نعاه قائلاً: "شكرا للجميع على وقفتكم في رحيل أبي حبيبي هذي حكمة الله وان اليه راجعون والحين هو مرتاح اكثر وعند ارحم الرحمين .. صادف يوم رحيل أبي التقرب من نصفي المفقود ، شكرا يا الله على نعمة الايمان والصبر واحمدك واشكرك دائما وابدا في الضراء قبل السراء".





وأضاف:"فارقتنا يا أبي ولن تفارق قلبي ابدا واعلم تماما مدى فخرك وانا آت لك بخبر ارتباطي بنفس اليوم الذي رحلت فيه وكنت اعلم بكمية الفرح الذي ستملي وجهك ، شكرا يا الله على حكمتك وانك تجعلني كل يوم اقوى بك".





واختتم: "اللهم ان أبي كان محبا للجميع وعادل مع الكل ويحب نشر الخير بقدر استطاعته ولم يقصر معنا يوما ، اللهم أجعل قبره روضه من رياض الجنة .. اللهم امين".

أكد الممثل السعودي ​مهند الحمدي​ ارتباطه عاطفياً بفتاة لم يكشف عن هويتها، وذلك بعدما حدثت ضجة كبيرة منذ أيام بعد نشره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة له معها، دون أي تعليق.