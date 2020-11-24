البنك الأهلي يفوز على الشهداء ودياً

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف، على حساب نظيره الشهداء، بثلاث أهداف نظيفة، في أولى ودياته بالمعسكر والتي اقيمت اليوم بملعب فندق مركيور بمدينة الإسماعيلية،وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.


أحرز أهداف المباراة كلاً من، اللاعب أحمد علي هدفين، واللاعب أحمد ياسر، هدف عن طريق ركلة جزاء.

وخاض البنك مؤخراً سبعة مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 و3/1 وتعادل أمام بورتو، 2/2 ، ثم تعادل أمام النجوم 1/1 ،وفاز على مصر للتأمين 3/1، وتعادل أمام الداخلية 1/1 وتعادل أمام أهلي بن غازي 0/0 .

ودخل البنك الأهلي، معسكراً مغلقاً السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتبقى للبنك، خلال المعسكر 4 مباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

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