إصابة سيدة كولومبيا الأولى بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم الثلاثاء إصابة السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليها أعراض.

 

وقال مكتب الرئيس إن الرئيس إيفان دوكي والسيدة الأولى يخضعان لاختبارات منتظمة لفيروس كورونا بسبب جداولهما المزدحمة التي تعرضهما لخطر العدوى، مشيرا الى أن السيدة الأولى تتبع قواعد الحجر الصحي التي وضعتها وزراة الصحة، بينما نتيجة فحص الرئيس جاءت سلبية.

 

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و35479 حالة وفاة.

أخبار تهمك

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

منذ 17 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موقف نجم الأهلي من نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من الكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

06:59 م

مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف

08:41 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»