تعرف على أسلحة بني سويف بالموسم الجديد

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أنهى مجلس إدارة بني سويف الرياضى برئاسة المحاسب علي سليم، إجراءات قيد 28 لاعبا بقائمة الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.



وضمت قائمة الفريق كلا من "محمود جمال "الحضرى"، محروس محمود، مصطفى صلاح "الصفتى"، مصطفى صلاح "بلية"، معتز محروس، كريم أشرف، عبد الواحد عبد العزيز، حسام البدرى، محمود شعبان "مكى"، محمود أبو بكر "بكرى"، طه نادي، محمود عبد العاطي، محمد أشرف، وأحمد عبد الرازق".



فيما تم إضافة لاعبيين جدد وهم الثنائى حراس المرمى شريف مدحت، قادما من القناة، مصطفى حطيبة، قادما من النصر، حسن عبده، قادما من غزل المحلة، مصطفى عبد الوهاب، قادما من كوكاكولا، هشام شحاته، قادما من الإنتاج الحربي، محمود كابونجا، لاعب طنطا.



وإسلام شرقية، لاعب منتخب السويس، اشلي استيفان، لاعب الأوليمبي، أسامة مرعي، قادما من منتخب السويس، بلال زكريا، قادما من غزل المحلة، أحمد أمين، قادما من جمهورية شبين، عبد الله عبد العظيم، قادما من سيراميكا، خالد محمود عطية، قادما من الأوليمبى .



بالإضافة إلى قيد اللاعب الأفريقى ليتشا بقائمة تحت السن.



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من أيمن المزين، مديرا فنيا، أحمد عاصم، مدرب عام، عبد السلام نجاح، أسامة عبد العزيز، مدربين، سيد شلبي، مدربا لحراس المرمى، محمد أبو السعود، محمد صلاح، عبد الرحمن كمال، جهاز إدارى، أحمد سعودى، وائل محمد، جهاز طبي، ياسر التوني، مديرا للكرة، ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.