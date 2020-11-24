بكين الصيني يقهر ملبورن الأسترالي بالثلاثة في دوري أبطال آسيا

حقق فريق بكين الصيني فوزًا غاليًا، على حساب ملبورن فيكتوري الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت فوز سول الكوري الجنوبي على تشيانجراي يونايتد التايلاندي 5 / صفر.





وسجل ريناتو أوجوستو وآلان ووانج زيمينج أهداف بكين في الدقائق 22 و34 و74 ، في حين أحرز جان لوكا ايانوتشي هدف ملبورن الوحيد في الدقيقة 78.





وابتعد بكين بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لملبورن فيكتوري في المركز الثالث.





وفي المباراة الثانية فاز فريق سول على تشيانجراي يونايتد 5 / صفر.





وسجل أهداف سول هان سيونج جيو في الدقيقة 20 وجونج هان كيم في الدقيقة 67 ويون جوتاي (هدفين) في الدقيقتين 67 و71 ولي اين جيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ورفع سول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وظل فريق تشيانجراي يونايتد بلا نقاط في قاع الترتيب. وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي ملبورن فيكتوري مع بكين، وتشيانراي يونايتد مع سول.





وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ملبورن فيكتوري على تشيانجراي 1 / صفر وبكين على سول 2 / 1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز بكين على تشيانجراي 1 / صفر وسول على ملبورن فيكتوري 1 / صفر.





ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته يومي 6 و7 ديسمبر.



