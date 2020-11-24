السيسي: ناقشنا كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع كورونا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "تعاملنا مع أزمة كورونا منذ البداية بشكل متوازن وهو ما كان محل تقدير من جانب العديد من الدول".



وأضاف السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة وعدد من المسئولين، أنه تم مناقشة كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أزمة كرونا.



وأكد أن أجهزة الدولة قامت بعمل رائع في مواجهة فيروس كورونا، وأن جهود مصر في مواجهة كورونا لاقت ترحيبًا من الجميع.

