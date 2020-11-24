رياح التأجيلات تضرب القسم الثاني مبكرا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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قررت لجنة مسابقات القسم الثاني تأجيل مباراة بلدية المحلة وضيفه بني عبيد، والمقرر لها مساء الغد الأربعاء، بإفتتاحية مباريات الفريقين بالقسم الثانى.

وجاء القرار التأجيل لعدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة على ملعب بلدية المحلة.

على جانب أخر تم أيضا تأجيل مباراة جمهورية شبين وضيفه سرس الليان بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

وتم تأجيل المباراتين لتقام السبت المقبل شرط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثانية بالقسم الثانى تقام الثلاثاء المقبل.

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