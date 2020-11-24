إعلان موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر نوفمبر 2020

موعد صرف المرحلة الرابعة منحة العمالة الغير منتظمة، قد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير حول موعد صرف منحة ال500 جنيه لهذا الشهر، بعد تأكيد السيد الرئيس على إعادة صرف المنحة لمدة ثلاث شهور مرة أخرى، ومن هنا قام بالتقديم لاستلام المحنة حوالي 6 مليون مواطن ونقوم الوزارة الآن بمراجعة تلك الطلبات، لتحديد الأسر الأكثر أحقية وفق الشروط التي وضعتها الوزارة لاستحقاق المنحة، وفيما يلي عرض لأخر مستجدات المنحة وموعد الصرف.





موعد صرف المرحلة الرابعة عمالة غير منتظمة





الجميع الآن في انتظار الإعلان الرسمي لموعد الصرف، ولكن ما تم تأكيده على. لسان وزير القوى العاملة، أنه إلى الآن يتم النظر والتحقق من الطلبات المقدمة للوزارة، حيث تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات لتحقق من أسماء الأسر المستحقة، ولن يتم الإعلان عن أي موعد للصرف، إلا أن تنتهي الوزارة من عملية مراجعة الطلبات، وفي حين تحديد موعد محدد للصرف سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للمستحقين، لذا لا داعي للقلق والانصياع وراء أي اشاعات. وكان هذا اخر ما أكده وزير القوى العاملة في برنامج تليفزيوني.



