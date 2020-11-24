طريقة سحرية رخيصة لإزالة جير الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة طوال اليوم

يحاول العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة البحث عن طرق إزالة جير الأسنان من خلال وصفات طبيعية رخيصة السعر، ولاسيما إن كانت تلك الوصفات من المنزل، وسوف نكشف لكم عن طريقة رائعة للتخلص من جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة طوال اليوم.





طريقة إزالة جير الأسنان





يبحث الكثيرون عن طريقة إزالة جير الأسنان والحصول على أسنان رائعة الشكل، ويمكن إزالة الجير من خلال الملح، ويقوم الشخص بالمضمضة على الريق بالماء الدافئ والملح لمدة عشر دقائق، ويُساعد ذلك للحصول أسنان بيضاء بدون جير، كما يخلص الفرد من رائحة الفم الكريهة طوال فترات اليوم.





أهم فوائد المضمضة بالماء والملح:





يساعد على تبييض الأسنان وإزالة جير الأسنان تدريجيًا.

عالج التهابات اللثة ويسكن آلام الأسنان عند إصابتها بالتسوس.

علاج التهابات اللوزتين.

المضمضة بالماء الدافئ والملح يعمل على قتل البكتيريا والجراثيم من الفم.

يعمل على تطهير الفم، ويحمي من تسوس الأسنان.