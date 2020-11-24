بعد توجيهات "السيسي" بشأنه.. 6 معلومات عن المشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما

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"ابدوا فورا في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر".. هكذا كان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة خلال الساعات الأخيرة، وفق متابعته للأوضاع الصحية بالبلاد، وكذلك توجيهاته بشأن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من المسئولين.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مشتقات البلازما بمصر وأهميتها وخطوات الدولة للاهتمام بها:



1- مصر لديها مشروع قومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما فى مصر، وسيتم بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال على المستوى العالمي.



2- وجه الرئيس بضغط الجدول التنفيذى للمشروع الذى يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التى تعتنى بصحة المواطنين، وذلك بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما فى مصر، وأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، فضلًا عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يساهم فى امتلاك القدرة فى هذا المجال الحيوى، الذى له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.



3- وجه الرئيس بالبدء الفورى فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما فى مصر، ووضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بالتعاون مع الشركة الاسبانية، مؤكدًا الأولوية المتقدمة التى يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة.



4- مراحل المشروع تتضمن: مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن محور تجميع البلازما يتضمن تجهيز المراكز هندسيًا، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتحضير غرف التجميد، ونظام الميكنة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما، فقد تم الانتهاء هندسيًا من تجهيز 6 مراكز واستلامها شملت: (العجوزة– العباسية- دارالسلام– الإسكندرية- طنطا- المنيا).



5- المشروع يستهدف تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، فهناك بعض الأمراض بحاجة لنوعية معينة من العلاجات أبرزها "ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين".



6- المشروع يساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من البلازما الضرورية لعلاج بعض الأمراض، وبالتالي توفير تكلفة الاستيراد والعملة الصعبة، كذلك تشمل خطة المشروع التوسع بعد الاكتفاء المحلي التصدير للدول الأخري مما يحقق عائد مادي.





