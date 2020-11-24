برقم الملف.. احصل علي كشوفات الناجحين في اختبارات كلية الشرطة 2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:10 م
اختبارات كلية الشرطة
اختبارات كلية الشرطة
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برقم الملف.. احصل علي كشوفات الناجحين في اختبارات كلية الشرطة 2020

الناجحين في اختبارات كلية الشرطة 2020، نقدم لكم اليوم من خلال تقريرنا اليوم نتيجة الاختبارات التي خضع لها الطلاب المتقدمين الي كليه الشرطة للعام الدراسي 2020/2021 حيث سيكون الاستعلام عنها الكترونيا عبر استخدامك لرقم الملف الخاص بالطالب وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من تفشي لوباء كورونا الذي لآزال تعاني منه جميع أجهزة الدولة، الجدير بالذكر ان الطلاب قد انتهوا من هذه الاختبارات منذ شهر أغسطس الماضي وكانوا يترقبون خلال هذه المدة ظهور النتيجة بفارغ الصبر الي ان قامت وزارة الداخلية بالكشف عن ظهورها عبر الموقع الخاص بها.

الناجحين في اختبارات كلية الشرطة 2020

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة والذي يبحثون عن نتائج قبولهم بعد ان أعلنت الأكاديمية عن ظهور النتيجة وإمكانيه الاستعلام عنها عبر استخدام رقم الملف الخاص بالطالب وعلي اسر ذلك خصصت الأكاديمية رابط مباشر للتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور عمليه البحث عن النتيجة، الجدير بالذكر ان الناجحين قد تم قبولهم بعد التأكد من اجتيازهم لجميع الاختبارات التي خضعوا لها بالإضافة الي انه قد تجاوز جميع الشروط التي تقرها أكاديمية الشرطة.

رابط الاستعلام عن المقبولين في أكاديمية الشرطة

ساعات قليله وسيتم الإعلان عن الروابط المتاحة للاستعلام عن أسماء المقبولين في اختبارات أكاديمية الشرطة حيث سيتم الاستعلام عنها بكل بساطة وذلك عبر رقم الملف الخاص بالطالب أو الرقم القومي من خلال عدة خطوات بسيطة سنعرفكم عليها في مقالاتنا القادمة.

برقم الملف.. احصل علي كشوفات الناجحين في اختبارات كلية الشرطة 2020

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لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة academy moi gov

ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة

رابط نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد عبر مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

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