حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة.. رياح وأمطار رعدية وبرودة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:06 م
طقس الثلاث ايام القادمة
طقس الثلاث ايام القادمة
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حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة.. رياح وأمطار رعدية وبرودة 

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعات الطقس خلال 3 ايام قادمة بدءا من الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى يوم الخميس 27نوفمبر.

طقس الثلاث ايام القادمة

ويكون الطقس اليوم الثلاثاء معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة ومناط الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون بارد جدا ليلا في جنوب سينا وسلاسل جبال البحر الاحمر.

معتدل نهارا وبارد جدا ليلا في شمال الصعيد ، ولطيف نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد.

طقس الاربعاء والخميس

تتوقع هيئة الارصاد الجوية يومي الأربعاء والخميس، أن يسود طقس معتدل نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري يميل للبرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية، لطيف خلال ساعات النهاروبارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويكون الطقس معتدلا نهارا وبارد ليلا على على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويسود الطقس اللطيف خلال ساعات النهار بارد جدا ليلا على جنوب وشمال الصعيد.

اماكن سقوط الأمطار

تتوقع هيئة الارصاد سقوط امطار تتراوح دحدتها من خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

وتسقط الامطار اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وتكون رعدية احيانا على مناطق الوجه الوجه البحري وتكون غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يومي الاربعاء والخميس.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.
الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 25 نوفمبر
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.
الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.
درجات الحرارة يوم الخميس 26 نوفمبر
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.
الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة.. رياح وأمطار رعدية وبرودة 

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طقس الثلاث ايام القادمة درجات الحرارة حالة الطقس الأمطار اليوم أماكن سقوط الامطار

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