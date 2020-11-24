معاش سنة.. ضوابط صرف منحة الزواج من وزارة التضامن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:56 م
منحة الزواج من وزارة التضامن
منحة الزواج من وزارة التضامن
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معاش سنة.. ضوابط صرف منحة الزواج من وزارة التضامن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي منحة الزواج والتي يتم صرفها للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

وقد أعلنت وازرة التضامن الاجتماعي تفاصيل منحة الزواج كاملة وفق الآتي:

منحة الزواج من وزارة التضامن 

لا تستحق إلا لمرة واحدة.
تسقط المنحة في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
القائم بالصرف يجب أن يكون مستحقاً في المعاش.
يجب ألا يكون المستحق قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج 

تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش لزواجها.
تقدر بمعاش سنة بحد أدني 200 جنيه.
تقدم مرة واحدة فقط.
تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.
تصرف منحة القطع مرة واحدة فقط وتقدر بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.

إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.
تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.
المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج.
تقديم صورة من عقد الزواج بعد الاطلاع على الأصل.
تقديم إقرار بعد الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

وأوضحت وزارة التضامن ان صرف منحة الزواج تتم من خلال التوجه الى المنطقة التأمينية كل حسب الجهة التابع لها صاحب المعاش ومن ثم تقديم طلب صرف المنحة مرفق بها الآتي:

صورة من عقد الزواج
صورة بطاقة الرقم القومي سارية
طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

معاش سنة.. ضوابط صرف منحة الزواج من وزارة التضامن

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منحة الزواج وقطع المعاش منحة الزواج من وزارة التضامن منحة الزواج

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