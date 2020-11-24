نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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ضربت نوة "باقي المكنسة" الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء تزامنًا مع اقتراب ساعات انتهاء التصويت باللجان الإنتخابية لمجلس النواب، وذلك بسقوط أمطار غزيرة، في درجات الحرارة.

وتواصل "الأمطار الغزيرة" تساقطها حتى الآن على مدينة الإسكندرية، مع استمرار عملية التصويت داخل اللجان.

وأصدر اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة غدا الاربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة غدا، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.
ويستثنى من ذلك،القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس انطلاق ماراثون التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.

نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)
نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية (صور)

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