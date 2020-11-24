مؤشر "داو جونز" يرتفع ليحطم الأرقام القياسية خلال التعاملات





واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز مؤشر "داو جونز"المستويات القياسية ليصعد فوق مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.





وارتفعت أسهم "بوينح" و"شيفرون" بأكثر من 3 بالمائة، لتقود مكاسب المؤشر الصناعي، فيما قاد قطاع الطاقة ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".





وصعدت "وول ستريت" لليوم الثاني مع ارتياح المستثمرين بشأن تحرك إدارة دونالد ترامب لبدء عملية انتقال السلطة.





وقالت "إميلي مورفي" رئيسة إدارة الخدمات العامة إن إدارة ترامب ستوفر الموارد الفيدرالية لانتقاله الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة.





كما تستمر التطورات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا في دعم تفاؤل المستثمرين بأن الأزمة قاربت على الانتهاء.





وبحلول الساعة 4:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة1.4 بالمائة أو ما يعادل 412 نقطة، ليصل إلى مستوى 30.003 ألف نقطة، عند أعلى مستوى في تاريخه.





وصعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.4 بالمائة إلى 3626.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 11991.4 نقطة.