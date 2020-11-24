أستاذ علم الفيروسات: توزيع لقاح كورونا في أمريكا الشهر المقبل وباقي الدول بداية 2021.. فيديو

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قال الدكتور يحيى مكي أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون الفرنسية، إن ترخيص لقاحات فيروس كورونا المستجد يمر بحالة طوارئ حاليًا، ووصل إلى نتائج جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن اللقاحات سيتم توزيعها في أمريكا شهر ديسمبر المقبل.



وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج"صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن اللقاحات ستبدأ في التوزيعات بداية من العام المقبل في باقي الدول الأخرى، على أن يكون لقاح مودرنا أول اللقاحات المطروحة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الأولوية في هذا اللقاح.



واستكمل حديثه، أن اللقاح الروسي من أهم اللقاحات وأسهلها من بين اللقاحات الأخرى المطروحة والمضادة لفيروس كورونا، بينما يتم الترويج للقاحات مودرنا وفايزر باعتبارهما تابعان لأمريكا الدولة الكبرى والعظمى، موضحًا أن مصر لها الخبرة الكبيرة في اللقاحات بالتحديد في اللقاحات الخاصة بالأنفلونزا، ومصر لديها القدرة على تطوير لقاحات الفيروسات منها مصل الأنفلونزا.



وواصل حديثه، أنه تم تحديد المبلغ الخاص بتوزيع اللقاح والذي سيكون سعره من 5 إلى 8 يورو في مختلف الدول، بينما لقاح فايزر يصل سعره لـ38 يورو بأمريكا، على عكس روسيا التي ستوزع اللقاح الخاص بها مجانًا لدعم الدول الفقيرة، مشيرًا إلى أن هناك 155 دولة وقعت على اتفاق توزيع اللقاحات.



واختتم تصريحاته، أن الأولوية للذين سيحصلون على اللقاح، هم العاملين في المجال الطبي ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والجيش والشرطة، على عكس الشباب باعتبارهم أصحاب المناعة القوية، وإذا تم تلقيح 70 % من سكان أي دولة ستكون الدولة آمنة تمامًا، على أن تزيد النسبة تدريجيًا بشكل سنوي.



