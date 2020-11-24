رئيس سفاجا تلتقي أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بحضور روتاري الغردقة (صور)

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عقدت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بعدد من أصحاب الصناعات الحرفية واليدوية بقاعة الاجتماعات بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمناقشة المشكلات التي تواجه الصناع وإمكانية وضع الحلول المناسبة لهم بهدف الإرتقاء بالصناعات الحرفية بالمدينة.



جاء ذلك بحضور وفد من نادي روتاري الغردقة ومديري إدارة التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، وسكرتير المدينة ومديري إدارات الإنتاج والتعاون والمكتب الفني والعلاقات العامة بالوحدة المحلية.



حيث إستمعت رئيس المدينة، لأصحاب الحرف والمشاكل التي تعوق أعمالهم من حيث التمويل أو التسويق أو الحصول علي المواد الخام وغيرها من المعوقات، بالاضافة إلي مناقشة إمكانية توفير معرض دائم أو موسمي للصناعات التراثية داخل مدينة سفاجا، وخلال المناقشة أكد أصحاب الحرف حرصهم وإهتمامهم بالمشاركة بمنتجاتهم باي معرض تنظمه الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وطالبوا بتوفير الدعم في تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا مما يشجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج.



كما أعرب مسئولي نادي روتاري الغردقة، عن سعادتهم بحضور الإجتماع، الذي يتزامن مع مبادرة "عطائي شفائي" التي يتبناه النادي لتدريب أصحاب الحرف اليدوية وفتح قنوات تسويقية لهم، ومساعدتهم على ثقل مواهبهم وتطويرها، كما وعدوا بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لاصحاب الحرف اليدوية والتراثية بسفاجا في أقرب وقت ممكن.



وإنتهي الاجتماع بعدة توصيات من أهمها إنشاء معرض دائم للأسر المنتجة في سفاجا يشمل الصناعات الحرفية والتراثية بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعى وإدارة الشباب والرياضة بسفاجا، إعداد دراسة بشأن تخصيص أو إنشاء كيان للصناعات التراثية والحرفية بسفاجا ومركز تدريب يهدف إلي تقديم الدعم الفني والمعلومات للحرفين بالإضافة إلي التأهيل والتطوير وتحسين قدراتهم للحد من إندثار الصناعات التراثية وعودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية.





ووعدت المغربي، بتوفير داعمين للمنتجات ومدربين من خلال التواصل مع غرفة الصناعات الثقافية والتراثية واليدوية بالقاهرة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية والتراثية وإزالة المعوقات التى تواجهها وكذا توفير كافة الإمكانيات اللازمة للصناع الحرفيين من أجل عودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية.