تعرف على كتيبة سمسطا بالقسم الثانى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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انهى مجلس إدارة مركز شباب سمسطا برئاسة المحاسب أحمد دهشان، إجراءات قيد اللاعبين بقائمة الموسم الجديد استعدادا لدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.

وشملت قائمة سمسطا 28 لاعب وجاءت كالتالى :
محمود سيد "راندى"، قادما من ديروط، أحمد محمد جابر "جرار"، بلال أحمد، حسام حسن، محمود شعبان "تريكه" قادمين من سوهاج، عبد الله أحمد "ميسي" قادما من التليفونات.

وأيضا أيمن سعد، قادما من جمهورية شبين، كريم أحمد سيد، محمد جابر، من نادى اهناسيا، محمد عشري، محمد عبد السميع، من سوهاج، أحمد محمد عبد الحفيظ "جزرا"، محمد عبد الرؤوف، قادما من طامية إبراهيم عشماوى حارس مرمى.

كما ضمت القائمة كلا من محمد سمير، قادما من تليفونات بني سويف، عمرو دياب، محمود محمد على "بنوا"، مرزوق حسن، أحمد رمضان، محمد أحمد حسين "الزينى"، عبد الرحمن طلعت "بوشا"، المالى يوسف جارا، محمد جمال "كوليبالي"، محمد كارم، مروان رمضان، أحمد حسن سامبا، من تليفونات بنى سويف، ومحمود عبد المنعم .

وقام مسوؤلى سمسطا بقيد كلا من الأفريقى كوامى، مواليد 1999، عادل نور، مواليد 1999، حمادة أحمد، حسام محمود، محمد أحمد "سلك"، علي سمير، مواليد 2001 بقائمة تحت السن.

سمسطا الرياضى نجح في إقتناص بطاقة الصعود للقسم الثاني عقب تصدره المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف مشارك بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني هذا الموسم.

ويقود سمسطا جهاز فني مكون من، علي حسن رمضان، مدير فني، علي عبدالعظيم إمام، مدرب عام، عمرو أبو النور، مدرب مساعد، هاني جمال، مدرب لحراس المرمى، أحمد كمال، مديرا للكرة ومجدي صلاح، إداريا .

ويستعد سمسطا لمواجهة طهطا الرياضى الخميس القادم بملعب سمسطا ببني سويف بإفتتاحية مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

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