بعد ضم أحمد سامي.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع أحمد سامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، ضمن انتقالات الصيف الحالية.

ووقع أحمد سامي على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز، والتي تمتد إلى 4 مواسم مقبلة.

وكان بيراميدز أبرم 4 صفقات أخرى، ضمن الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع رمضان صبحي قادما من هدرسفيلد الانجليزي، لمدة 5 مواسم، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.

وحصل على خدمات أحمد فتحي قادما من النادي الأهلي، بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، بالإضافة إلى زميله حارس المرمى شريف إكرامي بنفس مدة العقد، فضلا عن محمود وادي لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد يمتد إلى 4 مواسم.

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