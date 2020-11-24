حبس قاتل خطيبته بالمنيا لمدة أربع أيام على ذمة التحقيقات

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قررت اليوم الثلاثاء نيابة جنوب المنيا الكلية، حبس الشاب المتهم بقتل خطيبته طالبة التمريض، التي اختفت وتم العثور علي جثتها علي حافة ترعه، بعد مرور يومين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كما قررت النيابة فحص الكاميرات الخاصة بشارع التحرير بمنطقة شلبى للتأكد من صحة اختفاء الفتاه عقب توجهها إلي معهد التمريض لتلقي تعليمها، وعدم عودتها لمنزلها مجددا.



قال مصدر قانونى إن نيابة جنوب المنيا الكلية قررت حبس "عمران-ن-م" 37 عاما "شرطي"، مقيم بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بعد إعترافه بقتل خطيبته المجنى عليه "رحمة محمد رضا" 20 عاما، طالبة بمعهد التمريض، وتنفيذ جريمته بمفرده يوم 10 نوفمبر الجارى.



وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم خطيب المجنى عليها بعد الانتهاء من تحرياتها التى ترأسها العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والذى شكل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا.



وكانت تحريات المباحث الأوليه، أشارت إلي أن الجاني استدرج خطيبته واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، وأحُيل المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

