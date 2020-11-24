تبدأ غدا وتستمر حتى السبت.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار المتوقعة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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حالة من الطقس السيئ، وموجة من التقلبات الجوية، تشهدها البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، على غرار ما حدث فى بعض المحافظات، التى شهدت تدهورا ملحوظا فى الأحوال الجوية، نتج عنه سقوط أمطار غزيرة، أغرقت الشوارع، وأرغمت بعض المحافظات على تعليق الدراسة، لحين انتهاء تلك الموجة السيئة من الطقس، فى حين تسببت نفس الموجة فى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، فى المحافظات التى شهدت سقوط الأمطار.

واستعدادا لتلك الموجة، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية، ومختلف المحافظات، برفع درجة الاستعداد، لمواجهة تداعيات وآثار الطقس السيئ وسقوط الأمطار، من خلال التأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، واستمرار تشغيل جميع غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع التوجيه بإرسال تقارير تفصيلية خاصة بحالة الجو إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفورى فى المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خصوصا فى أيام ذروة هذه الموجة، إلى جانب رفع درجة الاستعدادت بالمطارات المصرية لمواجهة حالة الطقس التى تمر بها البلاد خلال الفترة القادمة.

كما استعدت المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمواجهة التقلبات الجوية، فرفعت كفاءة منظومة صرف الأمطار، من خلال التطهير الدورى والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشى مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدورى والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحى للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحى، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

كما تم الانتهاء من أعمال صيانة المعدات والأجهزة، وتطهير شبكات الصرف، وشنايش الأمطار، ومخرات السيول، ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها.

يأتى ذلك فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد، بدءا من غد الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 نوفمبر الحالى، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الأيام الأربع المقبلة، بدءا من غد الأربعاء، وحتى يوم السبت، إلى جانب أماكن سقوط الأمطار المتوقعة:

يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2020:

- السواحل الشمالية: أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من: الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

- الوجه البحرى ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من: كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس.

- القاهرة الكبرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- شمال الصعيد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا.

يوم الخميس 26 نوفمبر 2020:

- السواحل الشمالية: أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من: "الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- الوجه البحرى ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من: كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس.

- القاهرة الكبرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من: الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ورشيد، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

- الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية.

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

يوم السبت 28 نوفمبر 2020:

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ورشيد، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

- شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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