طب بنين الأزهر بالقاهرة تنظم دورة حول تأهيل الأطباء على نشر الأبحاث العلمية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نظمت كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الدورة الثانية للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١م، حول تأهيل الأطباء على نشر الأبحاث العلمية، وهي الدورة السادسة منذ بدأت دورات التدريب على النشر والبحث العلمي، التي تقوم بها وحدة الأبحاث العلمية منذ أن تولى إدارتها الدكتور ياسر حلمي، وعقدت في الفترات السابقة دورات عدة عبر تقنية زووم.

وافتتحَ الدورة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأكد العميد على أهمية البحث العلمي في تطور العملية البحثية وتطبيقاتها؛ لإفادة المجتمع، ورفع تصنيف جامعة الأزهر.

وقد نظم هذه الدورة وحاضر فيها ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل، مدير وحدة الأبحاث العلمية، رئيس تحرير مجلة الأزهر الطبية، بمشاركة الدكتور أسامة فاخر، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب. 

هذا، وتعد تلك الدورات ضمن منظومة التدريب للارتقاء بالبحث العلمي بجامعة الأزهر، والجدير بالذكر أن الدورة مجانية للباحثين بكليات الطب بجامعة الأزهر، ولجميع الباحثين المصريين. 

وحضر الدورة باحثون وأعضاء هيئة تدريس من طب بنين وبنات الأزهر، وأطباء من وزارة الصحة والجامعات المصرية، ومُنِحَ المشاركون شهادة ساعات معتمدة من الكلية (وهي جهة معتمدة لمنح ساعات التعليم الطبي المستمر).

يأتي ذلك في إطار اهتمام كلية الطب بجامعة الأزهر بتدريب الأطباء وشباب الباحثين على كتابة الأبحاث والنشر الدولي، وتحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

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