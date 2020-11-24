تعطيل الدراسة غداً بجامعة دمنهور لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
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قررت جامعة دمنهور، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع الكليات على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى تحددها الجامعة، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة علي عدد من مدن ومراكز المحافظة.

كانت محافظة البحيرة، شهدت الجمعة الماضية، سقوط أمطار غزيرة علي عدد من المراكز والمدن، منها رشيد، ادكو، المحمودية، دمنهور، وكفر الدوار، وتم انتشار كافة المعدات والأطقم للتعامل والتدخل الفوري لرفع أي تراكمات، كما تم التنسيق بين مركزي ادكو ورشيد والحماية المدنية لرفع تراكمات المياه بالطريق الدولي الساحلي.

ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والأسعاف، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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