4 أشياء ستراها لأول مرة في "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك (تقرير)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي القرن ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بالتتويج بلقب البطولة القارية للمرة التاسعة في تاريخه، بينما يحلم باتشيكو مدرب الزمالك لقيادة فريقه لحصد لقب البطولة الغائب عن النادي منذ 18 عامًا.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أشياء ستراها للمرة الأولي في النهائي القاري نستعرضها في التقرير التالي:-

1- مدرب جنوب إفريقي للأهلي:

يخوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا بقيادة فنية للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وهذه المرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء الذي يقود فيها مدرب إفريقي من أصحاب البشرة السمراء الفريق في نهائي البطولة القارية.

2- نهائي مصري خالص:

وتعد هذه المرة الأولى الذي يتقابل فيها الأهلي والزمالك في نهائي مصر خالص ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وتقابل الفريقين في نهائي إفريقي واحد ببطولة كأس السوبر الإفريقي عام 1994 وفاز الأبيض بهدف نظيف.

3- فريقين من دولة واحدة في النهائي:

كما أن هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا التي سيشاهد الجمهور فريقين من دولة واحدة في النهائي القاري، وهو ما لم يحدث في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1964.

4- مدرب برتغالي للزمالك:

خاض الزمالك 7 مباريات نهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل النسخة الحالية ولم يقود الفريق أي مدرب برتغالي خلال هذه النهائيات، ويعد جايمي باتشيكو أول مدرب من البرتغال يخوض النهائي القاري مع الفارس الأبيض وقد يكون أول برتغالي يتوج باللقب مع الفريق أيضاً.

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