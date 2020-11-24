بالخطوات .. تفعيل التابلت على منصة التعلم للصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد خطوات تفعيل التابلت للصف الأول الثانوي وتمكين التابلت من دخول منظومة التعلم ومنصة ” lms” على بنك المعرفة المصري للاستفادة من برامج التعلم والمناهج الدراسية.

تفعيل التابلت على منصة التعلم



اوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات تفعيل التابلت لأولى ثانوي كالآتي:

فتح جهاز التابلت من زر الباور

ستفتح على الشاشة الرئيسية مكتوب كلمة” start”، وأسفل منها مكتوب” united kinGDOM، بجوارها سهم صغير يتم الضغط عليه واختيار العربية ثم يضغط على موافق.



ثم يضغط الطالب على السهم أسفل كلمة بدء وتظهر شاشة إدخال الواى فاى إذا كان الطالب فى المدرسة أو الشبكة الخاصة به إذا كان فى منزله خارج المدرسة.



وتابعت الوزارة: فى حالة دخوله على شبكة المدرسة “يختار شبكة” SCHOOL”، ستظهر الشاشة الخاصة بإدخال بيانات الشبكة، ويختار عدم المصادفة ويكتب فى الهوية ” ما تعلن عنه المدرسة التابع لها الطالب.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتدريب طلاب الصف الول الثانوي بشكل مستمر على استخدام التابلت مع مسؤلي التطوير التكنولوجي.

كما أوضحت الوزارة اجراءات تسليم الطلاب التابلت موضحة انا الطالب يسدد 100 جنيه للتأمين على التابلت في مكاتب البريد بالاضافة الى 5 جنيهات مقابل الخدمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على ولى الأمر تقديم مستندات للمدرسة عبارة عن:

أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت إضافة إلى 3 صور منها

صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



صورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط

صورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.



وقررت الوزارة عدم طباعة كتب الثانوية بالكامل حيث يتم اعتماد الطلاب كليا على التابلت في التعلم من الصف الاول وحتى الثالث الثانوي وتقوم الوزارة بتوفير مصادر التعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصري او القنوات التعليمية او منصات التعلم.

وتقدر مبالغ شراء أجهزة تابلت بقرابة 9 مليارات جنيه لطلاب الصفوف الثانوية منذ تطبيق التجربة 2018.