هل تتعرض برصة الدوحة للإنهيار بعد مؤشراتها الاقتصادية؟

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 68.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10261.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 314.1 مليون سهم بقيمة 590.5 مليون ريال عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 24 سهماً، فيما استقر سهم واحد، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاعي التأمين والصناعات بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي.  

 

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%. 

 

 كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.  

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