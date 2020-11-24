أتلتيكو مدريد يستعد لموقعة لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
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واصل أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وقد يقترب أتلتيكو وصيف المجموعة بأربع نقاط من التأهل لدور الـ16 في حال فوزه الأربعاء على ضيفه لوكوموتيف موسكو على ملعب واندا متروبوليتانو.

أما حامل اللقب بايرن ميونخ الذي انتصر في الجولات الثلاث الماضية ويتصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط فيستقبل رد بول سالزبورج النمساوي متذيل المجموعة بنقطة، وفي حال فوزه سيضمن التأهل لثمن النهائي.

ويغيب عن مران أتلتيكو كل من لويس سواريز ولوكاس توريرا بسبب إصابتيهما بفيروس كورونا، وهو نفس وضع هيكتور هيريرا وشيمي فرساليكو ومانو سانشيز لكنهم بسبب إصابات مختلفة.

ومن المتوقع أن يكون ماركوس يورينتي جاهزا للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام الفريق الروسي، بينما سيغيب الخمسة الآخرون عن المواجهة لمواصلة التعافي.

ويغيب عن مباراة الأربعاء أيضا الفرنسي جيفري كوندوجبيا لأن انضمامه إلى "الأتلتي"، جاء بعد انتهاء فترة التسجيل في دوري الأبطال.

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