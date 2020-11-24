"طعنات بجسدها".. حبس شاب لقتله شقيقته ببولاق الدكرور

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقته وتسديد طعنات بجسدها، ببولاق الدكرور.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل عاطل لشقيقته وإصابة زوجة شقيقه ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، أنه سدد لها طعنات متفرقة بجسدها



وأفاد في اعترافاته، أن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهم، لأنه طالب منها فلوس، فالمجني عليها رفضت، قائلة" مفيش فلوس"، على إثرها طعنها بسلاح أبيض، مبررا جريمته،" مرضتش تديني فلوس"



وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة قتل عاطل لشقيقته، وإصابة زوجة شقيقه، بمنطقة بولاق الدكرور،أن مشاجرة وقعت بين الفتاة، وشقيقها "عاطل"،على إثرها سلاح أبيض لضربها، وعند محاولة زوجة شقيقة منعه، سدد لها عده طعنات في البطن الصدر، وتم نقلها للمستشفى.



تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاب قتل شقيقته ووجه عدة طعنات لزوجة شقيقه، بسبب خلافات أسرية بمنطقة بولاق الدكرور.



تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة وربة منزل.



وعثر على ربه المنزل، مصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن، ونقلت على الفور إلى مستشفى بولاق الدكرور لإسعافها.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبإرشاده عثر على السلاح المستخدم في الجريمة.

