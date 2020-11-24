دكرنس يحصل على خدمات ناشئ شربين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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حصل مسئولى نادى دكرنس الرياضى قبل قليل رسميا على توقيع ناشئ شربين أحمد عصام الشهير بأحمد "ميسى" بعد دفع المقابل المادى لنادى شربين والمقدر ب١٥٠ ألف جنيه نظير الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب.

اللاعب مواليد ٩٩ وهو أحد ناشئي شربين والذى إنضم للفريق الأول منذ أربع سنوات وقتما كان الفريق يلعب بالقسم الثانى ويجيد اللعب بمركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب.

وكان اللاعب قريبا قبل موسمين من الإنتقال لحرس الحدود عقب صعوده للدورى الممتاز بعدما لفت الأنظار من خلال مشاركته مع الفريق الأول بنادى شربين بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول عقب مباراة مالية كفرالزيات المقررة غدا الأربعاء على ملعب نادى دكرنس بالدقهلية.

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