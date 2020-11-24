تأجيل مباراة جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة جمهورية شبين مع سرس الليان التي كانت مقررة غداً الأربعاء على ملعب جمهورية شبين، لعدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة اللقاء بملعب الجمهورية.

وقال خالد كامل رئيس لجنة المسابقات لـ "الفجر الرياضي" أنه تقرر تأجيل اللقاء إلى يوم السبت المقبل، بدلاً من إقامته غداً الأربعاء، بسبب عدم حصول نادي جمهورية شبين على الموافقة الامنية لإقامة اللقاء على ملعبه.

وأضاف كامل أنه من المنتظر تحديد ملعب بديل من جانب جمهورية شبين خلال 24 ساعة أو الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء على ملعبه.

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