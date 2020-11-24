نايل سينما وdmc يستعدان لنقل مهرجان القاهرة السينمائي الـ42 على الهواء مباشرة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فى اطار استعدادات قناة نايل سينما بالتعاون مع قنوات dmc لنقل فاعليات مهرجان القاهرةالسينمائي الدولى فى دورته الـ42من 2 الى 10 ديسمبر2020، والذى يقام فى دار الاوبرا المصرية .


اجتمع اسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل  المتخصصة وفريق عمل نايل سينما سيد فؤاد رئيس القناة وسماح مصطفى منسق عام القناة ومحمد محمدين منسق المهرجان واسماعيل يوسف ادارة انتاج حفلى الافتتاح والختام بقناة نايل سينما وفريق العمل المخرجين كريم سمير- ايمان شرقاوى – منى احمد- .


داليا سالم . معدين سيد شعبان –محمود عبود – منى عمرى –مروة حربى وتقديم رباب الشريف- انجى على وبحضور المخرج هانى لطفى برديوسر قنوات dmc والمسئول عن التغطية التليفزيونية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى لقنوات dmc .


وسيتم نقل حفلى الافتتاح والختام ,على الهواء مباشرةً الساعة السادسة والنصف مساءً

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