لتعاطيه الأفيون...طعن يطالب باستبعاد مرشح بالبدرشين

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تقدم أبو بكر علي أبو بكر غريب، بطعن عاجل إمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب باستبعاد المرشح عماد الدين أحمد إمام أحمد بالدائرة الثالثة ومقرها (مركز البدرشين) محافظة الجيزة لمخالفته لشرط جوهري من شروط الترشح وهى اللياقة الطبية إذ ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.



واختصم الطعن الذي حمل رقم ١٠٨٦٨ لسنة٦٧ ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، وعماد الدين أحمد إمام أحمد.





وطالب الدعى بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق المرشح وما تلاه من إجراءات خوض العملية الانتخابية وما تلاها من قرار إعلان النتيجة، مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها استبعاده من جولة الإعادة، وإدراج إسم الطاعن، إبو بكر على أبوبكر غريب وذلك لأنه الذي يليه فى ترتيب الأصوات، وذلك لثبوت تعاطي المطعون ضده لمخدر الأفيون.



